Wennemars rijdt na hinderen door Chinees Ziwen Lian 1000 meter over

Olympische Spelen
Vandaag, 19:40
Joep Wennemars schaatst de 1000 meter op de Olympische Spelen over. De 23-jarige Nederlander werd in zijn rit gehinderd door de Chinees Ziwen Lian.
De organisatie van het olympische schaatstoernooi meldt dat Lian is gediskwalificeerd en Wennemars later op woensdag een herkansing krijgt.
