Strijd om medaille op 1000 meter: dit zijn de ritten van de Nederlanders

Schaatsers Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo strijden woensdagavond om een podiumplek op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Italië. Het zal geen 'piece of cake' zijn voor de Nederlanders, want de grote favoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten kan het de Nederlanders erg moeilijk maken.

Als je deze zenuwslopende strijd wil volgen, moet je klaar zitten rond 18.30 uur. Dan begint de 1000 meter. Al duurt het een klein uurtje voordat de drie Nederlanders en de Amerikaan in actie komen. Kjeld Nuis rijdt namelijk in de tiende rit tegen de Japanse Taiyo Nonomura. Een rit later treffen we Joep Wennemars die schaatst tegen Lian Ziwen uit China. En in de een na laatste rit neemt Jenning de Boo het op tegen de wereldrecordhouder Jordan Stolz.

In de laatste rit neemt de Poolse Europees kampioen Damian Zurek het op tegen Marten Liiv uit Estland. Er zijn in totaal vijftien ritten.