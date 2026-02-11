Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Strijd om medaille op 1000 meter: dit zijn de ritten van de Nederlanders

Strijd om medaille op 1000 meter: dit zijn de ritten van de Nederlanders

Olympische Spelen

Vandaag, 18:05 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Schaatsers Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo strijden woensdagavond om een podiumplek op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Italië. Het zal geen 'piece of cake' zijn voor de Nederlanders, want de grote favoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten kan het de Nederlanders erg moeilijk maken.

Als je deze zenuwslopende strijd wil volgen, moet je klaar zitten rond 18.30 uur. Dan begint de 1000 meter. Al duurt het een klein uurtje voordat de drie Nederlanders en de Amerikaan in actie komen. Kjeld Nuis rijdt namelijk in de tiende rit tegen de Japanse Taiyo Nonomura. Een rit later treffen we Joep Wennemars die schaatst tegen Lian Ziwen uit China. En in de een na laatste rit neemt Jenning de Boo het op tegen de wereldrecordhouder Jordan Stolz.

In de laatste rit neemt de Poolse Europees kampioen Damian Zurek het op tegen Marten Liiv uit Estland. Er zijn in totaal vijftien ritten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Jutta Leerdam na goud tegen koning: 'De vrouwen doen het toch maar weer'
Jutta Leerdam na goud tegen koning: 'De vrouwen doen het toch maar weer'
Jutta Leerdam en Femke Kok gehuldigd na goud en zilver
Jutta Leerdam en Femke Kok gehuldigd na goud en zilver
Eerste goud op Winterspelen én olympisch record: Jutta Leerdam wint
Eerste goud op Winterspelen én olympisch record: Jutta Leerdam wint
Historisch resultaat: geen Nederlandse medaille op 5000 meter
Historisch resultaat: geen Nederlandse medaille op 5000 meter

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.