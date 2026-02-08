Volg Hart van Nederland
Historisch resultaat: geen Nederlandse medaille op 5000 meter

Olympische Spelen

Vandaag, 17:53

De Nederlandse schaatsers zijn bij de Olympische Spelen in Milaan naast het podium geëindigd op de 5000 meter. Chris Huizinga was in het Milano Speed Skating Stadium de beste Nederlander met een zevende plaats. Het goud ging naar de Noor Sander Eitrem, die met 6.03,95 een olympisch record reed. Het zilver was voor Metodej Jílek uit Tsjechië, terwijl de Italiaan Riccardo Lorello het brons pakte.

Huizinga reed in de eerste rit na de dweil tegen Alexander Farthofer en kwam tot 6.11,58. Marcel Bosker verloor zijn rit van de Duitser Gabriel Gross. Met een tijd van 6.17,47 eindigde hij als elfde. Stijn van de Bunt dook onder de tijden van Gross en Bosker met 6.12,94, wat uiteindelijk goed was voor de negende plaats.

Voor het eerst sinds 1984

Het is voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Sarajevo in 1984 dat Nederland bij de mannen geen medaille behaalde op de 5000 meter. In totaal wonnen Nederlandse schaatsers deze afstand zes keer, waaronder drie keer goud voor Sven Kramer.

Door ANP

