Hoe is het eten in het olympisch dorp? Jenning de Boo geeft antwoord

Goed eten is natuurlijk belangrijk als je topprestaties moet leveren. Dat geldt zeker voor de Nederlandse sporters op de Winterspelen. Maar hoe is de kwaliteit van het eten daar eigenlijk? Schaatser Jenning de Boo reageert voor de camera en geeft antwoord op de vraag hoe het eten is geregeld in het olympisch dorp in Milaan.

Twee jaar geleden was het eten in Parijs niet om over naar huis te schrijven. Het leverde veel klachten op, zo werd destijds gemeld. TeamNL liet zelfs magnetrons aanrukken om de sporters toch nog wat voedzaams te kunnen voorschotelen. Maar hoe is dat dit jaar op de Winterspelen in Italië geregeld? Schaatser Jenning de Boo vertelt daarover in bovenstaande video.

Zaterdag komen de eerste sporters van TeamNL al in actie. Benieuwd welke Nederlanders je dan kunt verwachten en wie kans maakt op de eerste medaille? Dat lees je hier.