Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland in actie op Winterspelen Milaan: dit kun je vandaag verwachten

Nederland in actie op Winterspelen Milaan: dit kun je vandaag verwachten

Olympische Spelen

Vandaag, 13:01

Link gekopieerd

Na de spectaculaire openingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan, komt TeamNL zaterdag al in actie. Benieuwd welke Nederlandse sporters je zaterdag kunt verwachten en wie kans maakt op de eerste medaille? Lees dan verder.

Zaterdag staan onder andere de langebaanschaatsers aan het startblok. Drie Nederlandse vrouwen komen in actie op de 3.000 meter schaatsen.

Programma TeamNL op zaterdag 7 februari om 16.00 uur:

- Schaatsen vrouwen - 3.000 meter: Joy Beune

- Schaatsen vrouwen - 3.000 meter: Merel Conijn

- Schaatsen vrouwen - 3.000 meter: Marijke Groenewoud

Joy Beune

Op de 3.000 meter voor vrouwen zijn de verwachtingen voor Nederland hoog. Voor Joy Beune is dit het moment om te schitteren, want dit is haar enige kans op een individuele medaille. Ze zal extra gemotiveerd zijn, nadat ze op de 1.500 meter tijdens de kwalificatie net naast een ticket greep. Ook Merel Conijn en Marijke Groenewoud hebben de afgelopen seizoenen laten zien dat ze op topniveau kunnen presteren.

Volgens experts kunnen dit nog wel eens hele succesvolle Winterspelen gaan worden. Wat zij berekent hebben zie je in de onderstaande video.

Komt er een medailleregen bij de Spelen?
2:08

Komt er een medailleregen bij de Spelen?

TeamNL brengt met zes verschillende sporten 38 sporters in actie. Benieuwd naar het volledige schema van TeamNL? Dat lees je in dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?
Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?
Naar deze sport gaan Nederlanders tijdens Winterspelen, maar goedkoop is het niet
Naar deze sport gaan Nederlanders tijdens Winterspelen, maar goedkoop is het niet
Deze twee sporters zijn de vlaggendragers bij de Winterspelen
Deze twee sporters zijn de vlaggendragers bij de Winterspelen
Shorttrackers vertrekken richting Italië: klaar voor olympische strijd
Shorttrackers vertrekken richting Italië: klaar voor olympische strijd
Bobsleeërs kijken uit naar Winterspelen: 'Drie weken gratis eten bij het buffet'
Bobsleeërs kijken uit naar Winterspelen: 'Drie weken gratis eten bij het buffet'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.