Nederland in actie op Winterspelen Milaan: dit kun je vandaag verwachten

Na de spectaculaire openingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan, komt TeamNL zaterdag al in actie. Benieuwd welke Nederlandse sporters je zaterdag kunt verwachten en wie kans maakt op de eerste medaille? Lees dan verder.

Zaterdag staan onder andere de langebaanschaatsers aan het startblok. Drie Nederlandse vrouwen komen in actie op de 3.000 meter schaatsen.

Programma TeamNL op zaterdag 7 februari om 16.00 uur: - Schaatsen vrouwen - 3.000 meter: Joy Beune - Schaatsen vrouwen - 3.000 meter: Merel Conijn - Schaatsen vrouwen - 3.000 meter: Marijke Groenewoud

Joy Beune

Op de 3.000 meter voor vrouwen zijn de verwachtingen voor Nederland hoog. Voor Joy Beune is dit het moment om te schitteren, want dit is haar enige kans op een individuele medaille. Ze zal extra gemotiveerd zijn, nadat ze op de 1.500 meter tijdens de kwalificatie net naast een ticket greep. Ook Merel Conijn en Marijke Groenewoud hebben de afgelopen seizoenen laten zien dat ze op topniveau kunnen presteren.

Volgens experts kunnen dit nog wel eens hele succesvolle Winterspelen gaan worden. Wat zij berekent hebben zie je in de onderstaande video.

2:08 Komt er een medailleregen bij de Spelen?

TeamNL brengt met zes verschillende sporten 38 sporters in actie. Benieuwd naar het volledige schema van TeamNL? Dat lees je in dit artikel.