Geen medailles voor Nederlandse schaatssters op eerste afstand Winterspelen

De Nederlandse schaatssters hebben bij de Olympische Spelen in Milaan naast de medailles gegrepen op de 3000 meter. Joy Beune, de regerend wereldkampioene, was de beste Nederlandse met een vierde plaats. Ze reed een tijd van 3.58,12. Marijke Groenewoud eindigde als achtste, Merel Conijn werd negende.

Het goud ging naar Francesca Lollobrigida uit Italië. Zij won in een olympisch record van 3.54,28. Het zilver was voor de Noorse Ragne Wiklund in 3.56,54. Valérie Maltais uit Canada pakte het brons met 3.56,93.

Hoe is het eten in het Olympisch dorp? Jenning de Boo geeft antwoord: