Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Geen medailles voor Nederlandse schaatssters op eerste afstand Winterspelen

Geen medailles voor Nederlandse schaatssters op eerste afstand Winterspelen

Olympische Spelen

Vandaag, 17:28

Link gekopieerd

De Nederlandse schaatssters hebben bij de Olympische Spelen in Milaan naast de medailles gegrepen op de 3000 meter. Joy Beune, de regerend wereldkampioene, was de beste Nederlandse met een vierde plaats. Ze reed een tijd van 3.58,12. Marijke Groenewoud eindigde als achtste, Merel Conijn werd negende.

Het goud ging naar Francesca Lollobrigida uit Italië. Zij won in een olympisch record van 3.54,28. Het zilver was voor de Noorse Ragne Wiklund in 3.56,54. Valérie Maltais uit Canada pakte het brons met 3.56,93.

Hoe is het eten in het Olympisch dorp? Jenning de Boo geeft antwoord:

Jenning de Boo over de kwaliteit van het eten op de Winterspelen in Milaan
0:11

Jenning de Boo over de kwaliteit van het eten op de Winterspelen in Milaan

Door ANP

Lees ook

Nederland in actie op Winterspelen Milaan: dit kun je vandaag verwachten
Nederland in actie op Winterspelen Milaan: dit kun je vandaag verwachten
Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?
Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.