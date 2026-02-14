Volg Hart van Nederland
Shorttracker Van 't Wout wint op Spelen na 1000 meter ook goud op 1500 meter

Olympische Spelen

Gisteren, 22:49 - Update: 3 uur geleden

Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij de Olympische Spelen opnieuw een gouden medaille behaald. De 24-jarige Nederlander was na de 1000 meter ook de beste op de 1500 meter.

De finale was allesbehalve rustig. In de hectische slotfase gleden meerdere shorttrackers onderuit. Van 't Wout zat vanaf het begin goed van voren en hield zich knap overeind in de chaos. In de laatste ronden maakte hij het overtuigend af.

Het zilver ging naar de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon. De Let Roberts Kruzbergs pakte het brons. Nadat de uitslag officieel was, schaatste Van 't Wout met de Nederlandse vlag door de Milano Ice Skating Arena.

Vaak pech gehad

Voor de Spelen in Milaan had een Nederlandse shorttracker nog nooit een olympische titel gepakt op een individuele afstand. Van 't Wout doorbreekt dat patroon met twee gouden medailles.

Opvallend is dat het seizoen niet altijd meezat. In wereldbekerwedstrijden greep hij vaak net naast het podium. Hij kampte met pech, werd een keer onderuitgereden en was ziek tijdens een belangrijke wedstrijd. In Milaan valt voor de geboren Larenaar alles precies goed. Later op deze Spelen komt Van 't Wout ook nog in actie op de 500 meter.

Medaillespiegel

Door de tweede gouden medaille van Van 't Wout staat Nederland nu op een gedeelde zevende plaats in de medaillespiegel. In totaal hebben we vier keer goud, vier keer zilver en één keer brons. Dat is hetzelfde aantal als Zweden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

