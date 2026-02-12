Volg Hart van Nederland
Twee keer goud op een avond: shorttracker Van 't Wout wint op de 1000 meter

Olympische Spelen

Vandaag, 22:01 - Update: 32 minuten geleden

Na een zenuwslopende race rijdt Jens van ’t Wout in de slotfase naar de eerste plek. Daarmee is het vanavond twee keer goud voor het Nederlandse shorttrackteam op de Olympische Spelen in Milaan. De gouden plak op de 1000 meter is voor de Nederlander, een grote verrassing.

Van ’t Wout begint als vijfde en schuift ronde na ronde rustig op naar voren. In de laatste rondes zet hij de aanval in en neemt hij ineens de koppositie over. Vlak voor de finish wordt het nog trekken en duwen, maar uiteindelijk gaat de lange Hollander als eerste met zijn ijzer over de streep. Het verschil is miniem: slechts een fractie van een schaats.

De Chinees Sun Long wordt tweede, de Koreaan Rim Jongun pakt het brons. Topfavoriet William Dandjinou uit Canada grijpt naast een medaille.

Eerder op donderdag won Xandra Velzeboer olympisch goud op de 500 meter.

Door ANP

