Xandra Velzeboer zorgt voor tweede gouden plak op 500 meter shorttrack

Olympische Spelen

Vandaag, 21:47 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft op de Olympische Spelen in Milaan goud gewonnen op de 500 meter. De andere Nederlandse in de finale, Selma Poutsma, greep net naast het brons en werd vierde. De Italiaanse Arianna Fontana pakte zilver, de Canadese Courtney Sarault veroverde het brons. Selma Poutsma eindigde als vierde.

De 24-jarige Nederlandse nam in de finale vanaf het begin de leiding en stond die niet meer af. Ondanks een herstart na een valpartij van de andere Nederlandse, trok Velzeboer de race overtuigend naar zich toe.

Revanche

Eerder deze week ging het nog mis voor Velzeboer. Ze kwam ten val bij de relay en baalde daar flink van. Nu heeft ze alsnog een medaille voor Nederland binnengesleept: een gouden plak. Haar zus Michelle Velzeboer strandde in de halve finale en raakte later betrokken bij een valpartij in de troostfinale.

Het is voor Velzeboer haar tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden eindigde ze met Suzanne Schulting, Poutsma en Yara van Kerkhof als eerste op de aflossing voor vrouwen.

Door ANP

