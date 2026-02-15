Volg Hart van Nederland
Jutta Leerdam twijfelt nog over toekomst na olympisch goud en zilver

Vandaag, 21:22

Gaat Jutta Leerdam door als langebaanschaatsster of niet? De 27-jarige olympisch kampioene op de 1000 meter weet het zelf nog niet. Na haar zilveren medaille op de 500 meter bij de Spelen van Milaan gaf ze eerlijk toe dat haar toekomst onzeker is. "Veel mensen vragen naar mijn toekomst, maar ik moet zeggen dat ik het gewoon nog niet weet."

Leerdam vertelde zondag in het Milano Speed Skating Stadium dat ze de balans komende zomer gaat opmaken. "Ik heb nu een supercomplete carrière, dat is één ding dat zeker is. Ik had nog geen olympische titel en nu heb ik die wel."

Het vriendje van Jutta, Jake Paul, zat net als bij de 1000 meter in het stadion om haar aan te moedigen. Hieronder zie je hoe trots hij op haar is.

De schaatsster staat er naar eigen zeggen dubbel in. "Ik heb in het schaatsen alles bereikt wat ik wilde bereiken, maar het is wel echt mijn passie. Ik houd van de schaatssport en van de beweging en het gevoel met het ijs. De snelheid die ik kan genereren met mijn eigen lichaam, geeft mij zo'n mooi gevoel. Ik moet het daarom goed afwegen in mijn hoofd."

Na het seizoen 2023/2024 vertrok Leerdam bij Team Jumbo. Ze koos ervoor om zich zonder ploeg voor te bereiden op de Spelen van Milaan. "Ik heb zo'n superfijn team. We zijn een soort familie van elkaar nu. We hebben het echt heel goed gedaan."

Goud en zilver

Leerdam en Kok pakten in Milaan allebei goud en zilver en waren de andere sprintsters duidelijk de baas. Toch denkt Leerdam nog niet te ver vooruit. "In dat geval moeten er andere meiden opstaan. Maar zover ga ik nog niet denken. Of er een kans bestaat dat ik over vier jaar mijn olympische titel op de 1000 meter verdedig? Er is altijd een kans. Ik sta er niet gesloten in, ik heb er gewoon nog geen antwoord op."

Door ANP

