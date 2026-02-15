Volg Hart van Nederland
Femke Kok overklast concurrentie en pakt historisch goud op 500 meter, zilver voor Leerdam

Vandaag, 17:43 - Update: 5 minuten geleden

Femke Kok heeft geschiedenis geschreven op de Olympische Spelen in Italië. De 25-jarige Friezin is de eerste Nederlandse schaatsster die goud pakt op de 500 meter. In het Milano Speed Skating Stadium reed ze naar een olympisch record van 36,49. Jutta Leerdam schaatste na haar eerdere goud op de 1000 meter nu naar het zilver. Zij klokte 37,15.

Het brons was voor de Japanse Miho Takagi, die finishte in 37,27.

Met haar zege bezorgt Kok Nederland het tweede goud bij het langebaanschaatsen en het vijfde goud in totaal op deze Spelen. In het shorttrack won Nederland tot dusver drie keer goud.

Leerdam ging gelijkop met tegenstander Sophie Warmuth uit Duitsland op de eerste 100 meter. Ze opende in 10,58, maar dook met een sterk rondje van 26,5 onder de tot dan toe beste tijd van Miho Takagi uit Japan van 37,27.

Anna Boersma opende goed met 10,42, maar met een misslag op het laatste rechte eind kwam ze tot 38,01. Daarmee werd de debutante uiteindelijk vijftiende.

Kok was in de slotrit tegen titelverdedigster Erin Jackson uit de Verenigde Staten razendsnel weg met 10,18, sneller dan tijdens haar wereldrecordrit van 36,09. Ze bleef Jackson ver voor en was zelfs 0,66 seconden sneller dan de nummer 2.

Gedeelde vierde plek op medaillespiegel

Door de knappe prestatie van Kok en Leerdam stijgt Nederland naar een gedeelde vier plaats in het medailleklassement. Dat is in Milaan en Cortina d'Ampezzo de hoogste klassering tot dusver voor TeamNL.

Bij de Winterspelen zijn nu 66 van de 116 onderdelen afgewerkt. Later op zondag worden op nog twee onderdelen medailles uitgereikt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

