Gastouders Jochem en Anneke apetrots op Jenning de Boo na dubbel zilver

Olympische Spelen

Vandaag, 07:19 - Update: 3 uur geleden

Gastouders Jochem en Anneke zijn apetrots nadat schaatser Jenning de Boo twee zilveren medailles heeft gewonnen op de Olympische Spelen in Milaan. Hij voelt toch een beetje als hun zoon. Daarom volgden ze zijn olympische avontuur op de voet vanuit het Friese Oranjewoud. "Twee zilveren medailles. Wat wil een mens nog meer?"

Waarom Jenning bij Jochem en Anneke terechtkwam, zie je in bovenstaande video.

Richting het einde van de rit van Jenning tijdens de 1000 meter dachten ze dat die gouden plak er misschien nog wel in zat. "Maar toen kwam Stolz en die heeft altijd nog die turboknop. En die heeft hij er ook opgezet. Ja, dan baal je als een stekker", vertelt gastvader Jochem Liemburg aan Hart van Nederland. Volgens hem staken Jenning en de Amerikaan Jordan Stolz er ook bovenuit: "Dat is ook wel mooi. Die twee zitten elkaar op te jutten."

Volgens de twee trotse gastouders is Jenning een aardige, sociale maar ook slimme jongen: "Ik heb weleens gezegd: 'Ik heb twee dochters. Als ik nou een zoon zou hebben, dan zou ik er wel zo een willen hebben.' Het is een hele goede jongen. Hij is altijd vrolijk. En hij heeft altijd een goed humeur."

Olympische bubbel

De Boo zat in Milaan natuurlijk in een olympische bubbel. Daarom hadden ze even geen contact met hem. "We doen dit bewust ook niet. Hij moet gewoon zijn ding doen. We hebben wel contact met zijn ouders", vertelt Jochem.

Maar kort na het interview is er toch weer contact via WhatsApp: "Wij krijgen weer een appje van Jenning. Hij mag in het dorp blijven, staat er. Het eten is super basic: rijst, pasta, groente, kip of biefstuk. Dat is hij beter gewend bij ons. Dat snap je wel. Wij zeggen: 'Hartstikke gefeliciteerd.' Wij gaan nu in gesprek met hem. Het mag weer."

Door Redactie Hart van Nederland

