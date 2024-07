Fotofinish moet bepalen: Nederlandse roeisters pakken medaille in dubbelvier

Na de overwinning van de mannen, heeft ook de dubbelvier bij de vrouwen een medaille gepakt: zilver. Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong en Tessa Dullemans leken op weg naar goud, maar werden vlak voor de finish ingehaald. Een fotofinish moest uitsluitsel bieden, en het verschil bleek slechts 0,15 seconden. De derde plaats ging naar Duitsland.

Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio veroverde de Nederlandse ploeg geen medaille in de dubbelvier voor vrouwen. De Jong en Paulis roeiden toen respectievelijk in de dubbeltwee en de lichte dubbeltwee.

Kort voor de finale van de vrouwen pakte de mannen dubbelvier goud.

Zo ziet de medaillespiegel er nu uit:

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP