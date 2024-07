Oud-olympiër Marco van der Stel hoopt op doorgaan triatlon: 'Je wilt geen duatlon'

De Nederlandse triatleten moeten nog even geduld hebben. De olympische wedstrijd voor de mannen is uitgesteld tot 31 juli vanwege het vervuilde water van de Seine. Volgens oud-olympiër en -triatleet Marco van der Stel is het voor de triatleten te hopen dat het uiteindelijk geen duatlon wordt: "Je hebt je voorbereid op de triatlon en je wilt olympisch kampioen triatlon worden."

Bij het zwemonderdeel van de triatlon moeten de atleten eigenlijk in de Parijse rivier zwemmen, maar door alle regen van vorig weekend is de waterkwaliteit van de Seine achteruitgegaan. Dit kan een risico vormen voor de gezondheid.

Volgens ecologisch onderzoeker Sven Teurlincx is het geen ongewoon probleem. "Het heeft heel veel geregend, waardoor de rioolpijpen vollopen. Vervolgens gaan riooloverstorten lopen. Dat water, een mengsel van regenwater en poepwater, komt dan de Seine in. Regenwater is best schoon, maar poepwater natuurlijk niet. Het poepwater is slecht voor de waterkwaliteit van de Seine en de gezondheid van de sporters."

Lees ook: Triatlon Olympische Spelen verplaatst om slechte waterkwaliteit Seine

Afschermen

Van der Stel kan zich nog herinneren dat er voor de Olympische Spelen in Tokio ook commotie was vanwege vies water: "Maar daar heb ik uiteindelijk geen last van gehad. Ze hadden het water tijdens de wedstrijden goed afgeschermd, waardoor het vervuilde water er niet meer in kon."

Al is het afschermen van de Seine in Parijs volgens hem een stuk lastiger. "Toch is er wel 1,4 miljard euro uitgegeven om de Seine schoon te krijgen. Helaas, heeft het kortgeleden zo hard geregend waardoor het nu weer terug bij af is."

Van der Stel zegt dat het flink balen zou zijn als het een duatlon wordt. "Er zitten sterke zwemmers tussen die zich met dat onderdeel juist onderscheiden, zoals de Nederlandse Mitch Kolkman. Daarom is het te hopen dat het zwemmen gewoon door kan gaan."