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Max Verstappen pakt na winst Maleisië eerste pole sprintrace in Singapore

Max Verstappen pakt na winst Maleisië eerste pole sprintrace in Singapore

Max Verstappen

Vandaag, 16:13

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Na de winst in Maleisië vorige week, is Max Verstappen op dreef. De Nederlander heeft vrijdag de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 start zaterdag van poleposition in de sprintrace. Het is de elfde keer in de carrière van de coureur van Red Bull dat hij de pole pakt voor de sprint en de eerste keer van dit seizoen.

Verstappen kwam in de laatste van drie kwalificatiesessies pas laat de garage uit, maar reed vervolgens harder dan iedereen over het hobbelige stratencircuit van Marina Bay. George Russell van Mercedes reed de tweede tijd; de coureur was 0,120 seconde langzamer dan de Nederlander. Charles Leclerc van Ferrari reed de derde tijd.

Hitte en luchtvochtigheid

Verstappen won vorige week in Maleisië zijn eerste grand prix van dit seizoen. Daar toonde hij zich voor het eerst echt tevreden over de prestaties van de Red Bull-auto. Een upgrade had het gewenste effect.

Het zweet gutste van het hoofd van Verstappen. De hitte en hoge luchtvochtigheid maken het racen bijzonder zwaar. "Het is een sauna in de cockpit. Alles is heet: je voeten, je lichaam, je hoofd. Het is niet comfortabel, maar dat maakt juist deze plek zo uniek. Ik hou ervan."

In onderstaande video leggen we je uit of de Formule 1 ooit nog terugkomt in Nederland, na het laatste jaar.

Komt de Formule 1 ooit nog terug naar Zandvoort?

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Komt de Formule 1 ooit nog terug naar Zandvoort?

Door ANP

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