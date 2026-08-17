Komt de Formule 1 ooit nog terug naar Zandvoort?

Na de zomer van 2026 is de Dutch Grand Prix uit Zandvoort verdwenen. Ook in 1985 kwam er een einde aan de Formule 1 op het circuit. Jaren later zorgde het succes van één man ervoor dat een terugkeer weer aantrekkelijk werd: coureur Max Verstappen. Maar was het nu wel echt de laatste keer dat de ronkende motoren van de bolides in Zandvoort klonken?

Volgens Formule 1-journalist Ronald Vording is er een "nieuwe Max Verstappen" nodig om de Dutch Grand Prix weer terug te laten keren. "Na 1985 had niemand het voor mogelijk gehouden dat de Formule 1 weer naar Nederland zou komen. Het was ook absoluut onmogelijk geweest zonder Verstappen, dus je hebt een soortgelijke hype nodig", zegt hij tegen Hart van Nederland.

In bovenstaande video leggen we je uitgebreid uit wat er nodig is om de Formule 1 naar Nederland te krijgen. Benieuwd naar meer uitlegvideo's? Check dan deze pagina.

Hoe bepalend is het succes van Max Verstappen?

In 2021 keerde de Formule 1 terug naar het circuit van Zandvoort. In de jaren daarvoor zag de organisatie dat de tribunes bij buitenlandse races steeds vaker oranje kleurden naarmate Verstappen succesvoller werd. "Dat heeft wel een zaadje gepland dat de Formule 1 dacht: misschien moeten we overwegen die Grand Prix in Zandvoort terug op de kalender te krijgen", aldus Vording.

Omdat de Formule 1 in Zandvoort geen overheidssteun krijgt, zijn de inkomsten door sponsoring en de kaartverkoop enorm belangrijk. De organisatie wil het financiële risico nu niet meer lopen als de belangstelling in de toekomst mogelijk afneemt. Tegelijkertijd verschuift de Formule 1 steeds meer richting nieuwe races buiten Europa.

Nieuwe generatie voor Formule 1

Dat betekent dat er na 2026 voorlopig geen Formule 1-race meer wordt verreden in Nederland. "Dat is heel jammer", zegt Vording. "Zandvoort was typisch zo'n race waar je je kinderen mee naartoe neemt om er een soort familiefeest van te maken. Zo maak je een nieuwe generatie weer warm voor de kartsport en mogelijk voor de Formule 1."

Of de Formule 1 ooit opnieuw terugkeert naar Zandvoort, is nog maar de vraag. "Maar voor de mensen die zijn geweest, zijn het wel hele mooie herinneringen om op terug te kijken."