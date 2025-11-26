Hart van Nederland legt uit: Krijg je je geld terug als je vlucht geannuleerd wordt?

Stakingen op de luchthaven, noodweer of personeelstekorten: het komt voor dat vluchten geannuleerd worden. Het is wel het laatste waar je zin in hebt als je lekker op vakantie wilde gaan om eindelijk tot rust te komen. Maar pas echt vervelend wordt het als je ook nog eens zelf voor de kosten moet opdraaien.

Meestal is de vliegmaatschappij die jouw vlucht cancelt verplicht om jou een alternatieve vlucht te bieden of het geld dat je betaalde voor de vlucht terug te geven. Maar let op: dat zijn ze niet altijd verplicht. Er zitten bepaalde voorwaarden aan. Als ze jou bijvoorbeeld eerder dan twee weken voor vertrek laten weten dat de vlucht geannuleerd is, hoeven ze niks te regelen.

In de video hierboven leggen we je uit wanneer je je geld terugkrijgt als je vlucht geannuleerd wordt en wanneer niet.