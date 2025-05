Hart van Nederland legt uit: dit is waarom muggen een steeds groter gevaar vormen voor de mens

Muggen: vooral irritant, maar ook een steeds groter gevaar voor je gezondheid. Onze 'normale' huissteekmug kan namelijk het westnijlvirus overdragen. En de kans dat we daar in Nederland mee te maken krijgen, wordt steeds groter.

Van het westnijlvirus kun je westnijlkoorts krijgen. De meeste mensen krijgen daar alleen milde klachten door, zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Er is geen medicijn beschikbaar, maar binnen een week verdwijnen die klachten meestal weer vanzelf. Er zijn wel medicijnen die helpen om de klachten minder te maken, zoals paracetamol bij koorts.

Sommige mensen kunnen er echter ook ernstig ziek van worden. Dan is mogelijk een ziekenhuisopname nodig. Je kunt er een hersenvliesontsteking of een hersenontsteking van krijgen. In zeldzame gevallen kun je daaraan overlijden.

Westnijlvirus in Nederland

Het virus kwam vroeger alleen voor in Afrika. Maar via trekvogels is het in ook in Zuid-Europa terechtgekomen, en het trekt nog steeds verder naar het noorden. Er is geen vaccin beschikbaar. In 2020 waren de eerste besmettingen in Nederland. Daarna zijn er geen besmettingen meer geweest, maar de kans daarop wordt wel steeds groter.

