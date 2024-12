Hart van Nederland legt uit: wat is helpdeskfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Helpdeskfraude is een sluwe vorm van oplichting waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van een technische helpdesk. Ze benaderen je vaak telefonisch en proberen je ervan te overtuigen dat er iets mis is met je computer of smartphone, met als doel toegang te krijgen tot je apparaat.

De oplichters kunnen zich voordoen als medewerkers van bekende bedrijven, zoals Microsoft, en beweren dat je apparaat is gehackt of besmet met een virus. Vervolgens proberen ze je over te halen om software te installeren, zogenaamd om het probleem op te lossen.

In bovenstaande video leggen we uit hoe helpdeskfraude werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze oplichting.