Verstappen knokt zich naar tweede plaats in Bakoe

Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander kwam in de slotfase nog dicht bij George Russell, maar kreeg de Brit niet meer te pakken. Russell won de race nipt.

Verstappen was gestart als achtste, maar rukte in de beginfase al snel op naar de derde plaats. Nadat hij bij een herstart Oscar Piastri (McLaren) van de tweede plaats had verdrongen, begon hij in de laatste tien ronden aan een jacht op Russell. Op het lange rechte stuk kwam hij meerdere keren dichtbij, maar Russell had net genoeg snelheid om de eerste plek vast te houden.

Polsblessure Hadjar

Isack Hadjar ontbrak drie grands prix door een polsblessure, maar de teamgenoot van Verstappen bekroonde zijn terugkeer met de derde plaats.

Russell boekte zijn derde zege van het seizoen en verstevigde zijn tweede plek in het kampioenschap. Hij liep belangrijke punten in op zijn Italiaanse teamgenoot Kimi Antonelli, die in Bakoe als vijfde finishte.