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Verstappen slaat toe na chaos en pakt eerste zege van het seizoen

Verstappen slaat toe na chaos en pakt eerste zege van het seizoen

Formule 1

Vandaag, 12:20

Max Verstappen heeft eindelijk zijn eerste overwinning van dit Formule 1-seizoen te pakken. De viervoudig wereldkampioen was zondag in zijn Red Bull oppermachtig tijdens de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden.

De Italiaanse kampioenschapsleider Kimi Antonelli kwam in zijn Mercedes als tweede over de finish. Lewis Hamilton pakte namens Ferrari de derde plaats.

Voor Verstappen betekende de overwinning zijn eerste zege van het seizoen. De Nederlander liet na een chaotische aanloop naar de race zijn concurrenten achter zich.

Race begon ruim anderhalf uur later

De start liet lang op zich wachten. De race begon ruim anderhalf uur later dan gepland door zware regenval en problemen tijdens de opwarmronden.

Verschillende auto's kwamen stil te staan. De software in de half elektrische auto's bleek niet te functioneren in de natte omstandigheden. Uiteindelijk kon de race alsnog van start en trok Verstappen overtuigend aan het langste eind.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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