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Max Verstappen pakt eerste poleposition van het seizoen in Maleisië

Max Verstappen pakt eerste poleposition van het seizoen in Maleisië

Formule 1

Vandaag, 11:11

Het is alweer een tijdje geleden maar Max Verstappen heeft zaterdag weer laten zien dat hij het nog steeds kan. Verstappen heeft voor de eerste keer dit seizoen poleposition veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden.

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De Nederlander klokte in zijn snelste ronde op het circuit van Sepang 1.35,130 in zijn Red Bull. Hij was daarmee 0,298 seconde sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari, die de tweede tijd neerzette. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar noteerde de derde tijd.

Geen kans op wereldtitel

Het is de 49e pole in de carrière van de 29-jarige Verstappen, die dit seizoen niet meedoet om de wereldtitel en ook nog geen grand prix heeft gewonnen. Hij staat zesde in de tussenstand van het wereldkampioenschap met een achterstand van 139 punten op Kimi Antonelli van Mercedes.

Red Bull voerde een week geleden in de Grote Prijs van Azerbeidzjan upgrades door, die al goed uitpakten. Verstappen eindigde op het circuit van Bakoe als tweede, op slechts 0,196 seconde van winnaar George Russell.

Hoopgevende resultaten in de vrije trainingen

De Limburger liet in de drie vrije trainingen op het circuit van Sepang al hoopgevende snelheid zien en in de kwalificatie bleek dat hij veruit de snelste was op het circuit, waar de bandenslijtage enorm groot is. Hij stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd en noteerde ook in de derde en beslissende sessie een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen.

Ook Antonelli kwam niet aan de tijd van Verstappen. De kampioenschapsleider deed in de laatste kwalificatiesessie maar één poging om de tijd van de Nederlander aan te vallen. De Italiaan van Mercedes moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De hoofdrace begint zondag om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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