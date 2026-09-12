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Max Verstappen vijfde in derde vrije training GP Madrid

Max Verstappen vijfde in derde vrije training GP Madrid

Max Verstappen

Vandaag, 14:05

Max Verstappen (28) heeft tijdens een langdurig onderbroken derde vrije training in Madrid de vijfde tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 reed zijn snelste ronde op het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad in 1.33,172.

De Italiaan Kimi Antonelli reed in zijn Mercedes de snelste tijd (1.32,797) voor de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari (1.32,963). De Australiër Oscar Piastri van McLaren klokte de derde tijd (1.32,986).

Tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort lag Verstappen al na één ronde buiten de baan en kon hij niet meer verder. Dit tot groot verdriet van veel fans:

Huilende Formule 1-fans in Zandvoort na crash Max Verstappen

Crash Hamilton legde training stil

De derde training lag een tijdje stil nadat Lewis Hamilton in zijn Ferrari was gecrasht op de Madring. De wagen van de Britse coureur raakte beschadigd aan de voorvleugel.

Verstappen zette vrijdag bij de eerste en tweede vrije training respectievelijk de vijfde en de zesde tijd neer. Zaterdag om 16.00 uur staat de kwalificatie van de veertiende GP van het seizoen op het programma.

Door ANP

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