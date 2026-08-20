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Max Verstappen blijft langer bij Red Bull

Formule 1

Vandaag, 09:01

Max Verstappen blijft langer bij Red Bull Racing. Hij blijft tot 2030 racen voor zijn huidige team in de Formule 1. Dat meldde de renstal in een persbericht, vrijgegeven op de mediadag van de de voorlopig laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort.

Er gingen geruchten over een vertrek of dat hij misschien wel wilde stoppen. Maar de 28-jarige Nederlander blijft dus in ieder geval nog een paar jaar racen.

Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd in 2016 als jongste coureur ooit een grand prix en is inmiddels viervoudig wereldkampioen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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