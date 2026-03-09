Max Verstappen maakt uitstapje buiten F1 en sluit vertrek niet uit

Max Verstappen gaat naast zijn Formule 1-programma ook deelnemen aan een van de zwaarste langeafstandsraces ter wereld. Verstappen Racing heeft aangekondigd in 2026 mee te doen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en de 24 uur van de Nürburgring. Het team rijdt met een Mercedes-AMG GT3, die wordt ingezet door Winward Racing, met steun van Red Bull.

Voor Verstappen betekent het een opvallend uitstapje buiten de Formule 1. Hij zal zelf deelnemen aan de NLS2-race en gebruikt die als voorbereiding op de beroemde 24-uursrace op de Nordschleife. Daarmee zet Verstappen Racing een belangrijke stap in zijn ambitie om ook op topniveau in endurance-races actief te zijn.

'Geen ander circuit zoals dit'

Voor de 24 uur van de Nürburgring vormt Verstappen een team met Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. "De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken", zegt Verstappen in het persbericht.

De viervoudig wereldkampioen liet daarnaast weten dat hij steeds kritischer wordt op de nieuwe Formule 1-regels die vanaf 2026 worden ingevoerd. Na de Grand Prix van Australië, waarin hij na een sterke inhaalrace als zesde finishte, gaf Verstappen aan dat coureurs maar een bepaalde hoeveelheid frustratie kunnen verdragen. Als er niets verandert, sluit hij niet uit dat hij in de toekomst stopt met de Formule 1, schrijft racing.nl.

De 24 uur van de Nürburgring staat gepland voor zaterdag 16 mei en wordt live uitgezonden via Viaplay, Red Bull TV en het YouTube-kanaal van Red Bull Motorsports.