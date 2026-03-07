Volg Hart van Nederland
Dramatisch begin voor Max Verstappen: harde crash in kwalificatie Australië

Formule 1

Vandaag, 07:19

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen allesbehalve goed begonnen. Tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Australië ging het al in het eerste deel mis: de Nederlander belandde in de grindbak en knalde hard tegen een afzetting.

Door de crash zette Verstappen geen rondetijd neer. Dat betekent dat hij zondag helemaal achteraan moet starten bij de race in Melbourne. De klap was zo hard dat de kwalificatie tijdelijk werd stilgelegd.

Wat ging er mis bij Verstappen?

Over de boordradio liet de viervoudig wereldkampioen direct zijn frustratie horen. "De auto blokkeerde gewoon de achterassen. Fantastisch", zei Verstappen tegen zijn team.

Het incident gebeurde al vroeg in de kwalificatie, waardoor er geen kans meer was om een snelle tijd neer te zetten. De auto kwam vast te staan in de grindbak en moest worden weggehaald voordat de sessie verder kon.

Lastige start na verloren titelstrijd

Voor Verstappen is het een pijnlijke start van een nieuw seizoen. Vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Lando Norris van McLaren. Na een sterke comeback in de slotfase van het seizoen kwam de Nederlander uiteindelijk twee punten tekort voor de wereldtitel.

De Grote Prijs van Australië op het circuit van Melbourne staat zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd op het programma.

Door ANP

