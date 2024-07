Huh, de Max Verstappen-song bij Nederland - Oostenrijk?

Verstokte Formule 1-kijkers die dinsdagavond per ongeluk op de afstandsbediening gaan zitten en de wedstrijd van oranje tegen Oostenrijk aanzetten, zullen even gek opkijken. Of beter gezegd: iets aparts horen. Want waarom spelen ze bij die EK-wedstrijd nou ineens de welbekende Max Verstappen-song?

Gekscherend doelen we daarmee op het Wilhelmus, oftewel het volkslied van Nederland, en eigenlijk ook Land der Berge, Land am Strome, achter elkaar gespeeld. Want na al die talloze keren dat Max Verstappen een Formule 1-wedstrijd heeft gewonnen, speelt men die twee volksliederen. En dat heeft een reden.

Natuurlijk is de eerste reden omdat Max een Nederlander is (nou ja, Belg. Maar hij heeft ook de Nederlandse nationaliteit) en een Grand Prix heeft gewonnen. En de tweede reden is om de afkomst van zijn werkgever, Red Bull. Dat is een Oostenrijks bedrijf. Voor de winnende constructeur spelen ze na het volkslied van de betrokken coureur ook altijd netjes het volkslied van het land van herkomst af.

Memes galore

Online vliegen er daarom al tijden grapjes over en weer, over de zogenaamde 'Max Verstappen-song', het Wilhelmus (en eventueel Land der Berge, Land am Strome achter elkaar gespeeld). Neem bijvoorbeeld dit bericht op X uit 2023:

Vertaling: "Wist je dat ze in Nederland de Max Verstappen-song gebruiken als het volkslied?"

En ook deze grappenmaker doet eraan mee:

Voor wie de Engelse taal niet heel machtig is: "Ik zie dat er ouders zijn die wat te zeggen hebben over hun kinderen, die het Nederlandse volkslied het Max Verstappen-lied noemen. En dat zijn meestal Nederlandse kinderen."

Nóg een

En ga zo nog maar even door met snedige teksten en memes. En ja, bij Hart van Nederland zijn wij er ons van bewust dat er nóg een Max Verstappen-song is:

En nee, geen excuses van onze kant uit omdat je nu heel de dag dit liedje in je hoofd hebt zitten. Wellicht helpt het even om het Wilhelmus op te zetten?

Wist je dat, Wilhelmus? Het Nederlandse volkslied, dat kennen we natuurlijk allemaal. Qua tekst misschien niet altijd even goed, kijk maar naar sommige voetballers die nog geen woord mee weten te zingen. Maar neuriën is óók prima, het gaat om het idee. Maar de volgende zaken wist je misschien nog niet van het Wilhelmus: Het is een van de oudste volksliederen ter wereld en werd geschreven rond 1570 op een bestaande melodie, die van O la folle entreprise du prince de Condé.

We weten niet precies wie het Wilhelmus geschreven heeft.

De Japanners verslaan ons wel, die tekst is nog ouder. Kimigayo heeft eveneens een onbekende schrijver die het ergens tussen 794 en 1185 heeft neergepend.

Het Wilhelmus is sinds 1932 ons volkslied, maar onofficieel was dat het al langer.

In totaal kent het vijftien coupletten. Daarvan zingen we doorgaans alleen het eerste en zesde.

De eerste letters van de coupletten spellen de naam Willem van Nassov. De v is hierin als Romeinse letter een u en de coupletten die ooit met een s begonnen, hebben in de meest recente versie een z als beginletter.

Rond 1570 werd het vooral gebruikt als strijdlied.

Prinses, maar destijds nog koningin Beatrix zou ooit de rechten op het Wilhelmus hebben opgeëist. Het zou niet toegestaan zijn het buiten haar aanwezigheid om af te spelen. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dit overigens ontkend.

De tekst van het volkslied is geschreven alsof het uitgesproken is door Willem van Oranje, in zijn functie als de stadhouder van Holland en Zeeland.

Willem van Oranje was dus in leven ten tijde dat het Wilhelmus geschreven werd.

Land der Berge, Land am Strome En als we dan toch bezig zijn, dan ook gelijk een paar wetenswaardigheden over het Oostenrijkse volkslied: Het werd in 1946 in gebruik genomen, aanvankelijk was het alleen instrumentaal.

Ook hier enig mysterie, want er is niet precies bekend wie er verantwoordelijk is voor de muziek. Heel lang werd gedacht dat die voor rekening kwam van Wolfgang Amadeus Mozart, maar dit werd later weer betwist. Het wordt tegenwoordig toegeschreven aan Johann Baptist Holzer. Hij zou het samen met Mozart of Paul Wranitzky hebben geschreven.

Het is een stuk korter dan het Wilhelmus: in totaal heeft het drie coupletten.

De herkomst van de tekst staal gelukkig wel vast: de Oostenrijkse dichter Paula von Preradovic heeft het geschreven.

In 2012 is de tekst van het lied, na lang discussiëren, genderneutraal gemaakt. De aangescherpte versie spreekt nu naast 'zonen' ook van 'dochters van het land'. Het woord 'broederkoren' is aangepast naar 'jubelkoren'.

En nog een Formule 1-gerelateerd feitje: tijdens de GP van Oostenrijk in 2023, stopte coureur Lewis Hamilton zijn vingers in zijn oren toen Land der Berge, Land am Strome werd afgespeeld. Dit leverde hem een stortvloed aan kritiek op. Waarom hij dit deed is niet helder, mogelijk omdat er op dat moment straaljagers overvlogen en hij het geluid gewoonweg te hard vond.

Nog een keer!

Maar dan dus naar dinsdagavond. Rond 18.00 uur spelen ze dus Land der Berg, Land am Strome en daarna het Wilhelmus af tijdens het EK, omdat dan dus Nederland gaat spelen tegen Oostenrijk! Gewoon iets gebruikelijks dus. En vooral bij het Nederlandse volkslied zullen veel (niet-Nederlandse en vooral vaste F1-) kijkers zich vast afvragen: "Waarom spelen ze toch die nummers af die je altijd na de winst van Max hoort?"

Mocht je de wedstrijd om wat voor reden niet kunnen kijken, je hebt zeer snel weer een kans om beide volksliederen te horen, althans, als Max wint: de eerstvolgende Grand Prix is op 30 juni in, hoe kan het ook anders... Oostenrijk!