Verstappen wint opnieuw Grand Prix van Spanje, Norris nipt tweede

Max Verstappen heeft de 1111e grand prix in de Formule 1 gewonnen. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull moest in de Grote Prijs van Spanje alles uit zijn Red Bull halen om de jagende Lando Norris voor te blijven.

Makkelijk ging de Gran Prix van Barcelona niet. De Brit kwam in de slotfase steeds dichterbij in zijn McLaren, maar net niet genoeg om de Nederlander nog aan te kunnen vallen. Het verschil was slechts twee seconden.

De Nederlander boekte zijn zevende zege van het seizoen. Hij won de race op het Circuit de Catalunya voor de derde keer op rij en verstevigde de leiding in het kampioenschap.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde na een solide race als derde in zijn Mercedes.

Hart van Nederland / ANP