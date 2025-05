Max Verstappen en Kelly Piquet verwelkomen eerste kindje samen

Max Verstappen (27) is vader geworden van een dochter. Zijn partner Kelly Piquet (36) is bevallen van een meisje met de naam Lily. Dat maakte Verstappen via Instagram bekend.

"Welkom op de wereld, lieve Lilly", schrijft het stel. "Ons hart is voller dan ooit, jij bent ons grootste cadeau. We houden zoveel van jou."

Verstappen was bij de bevalling aanwezig en moest daarom donderdag bij de persmomenten bij de Grote Prijs in Miami verstek laten gaan. De viervoudig wereldkampioen komt tijdens het zesde raceweekend van het seizoen gewoon in actie in Miami.

Piquet is de dochter van de Braziliaanse drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en diens ex-vrouw, de Nederlandse Sylvia Tamsma. Ze heeft uit een eerdere relatie met de Russische F1-coureur Daniil Kvyat al een dochter met de naam Penelope.

ANP