Verstappen knokt zich van laatste plek naar zesde in GP Australië

Max Verstappen heeft zich in de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen knap naar voren geknokt. De Red Bull-coureur moest in de GP van Australië helemaal achteraan starten na een crash in de kwalificatie, maar eindigde uiteindelijk als zesde op het circuit van Albert Park in Melbourne.

De viervoudig wereldkampioen had in de slotfase zelfs zicht op plek vijf. Verstappen reed vlak achter regerend wereldkampioen Lando Norris, maar slaagde er niet meer in een beslissende aanval te plaatsen.

Chaotische start

Nog voor de race goed en wel begonnen was, ging het al mis voor Oscar Piastri. De Australiër crashte in de ronde richting de startopstelling en zag zijn McLaren voor het oog van het thuispubliek zwaar beschadigd raken.

De eerste ronden van de race waren vervolgens spectaculair. Charles Leclerc schoot bij de start direct naar voren en pakte met zijn Ferrari de leiding door onder meer George Russell, die vanaf poleposition begon, te passeren. Russell sloeg al snel terug en heroverde in de tweede ronde de koppositie, waarna beide coureurs elkaar meerdere keren aanvielen.

Indrukwekkende opmars Verstappen

Ook Verstappen liet zich meteen zien. Met behulp van extra vermogen haalde hij in rap tempo coureurs in. Na ongeveer twaalf ronden was de Nederlander al opgeklommen van de twintigste naar de zevende plek.

Toen zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar zijn Red Bull met een rokende motor langs de kant moest zetten, schoof Verstappen door naar de zesde plaats.

Na de pitstops lag Verstappen kortstondig zelfs vijfde, omdat Norris eerder naar binnen ging. Toen de Nederlander zelf nieuwe banden haalde, kwam hij weer achter de McLaren van Norris terecht. In de slotfase bleef Verstappen aandringen, maar een inhaalactie zat er niet meer in.

George Russell profiteerde ondertussen van twijfel bij Ferrari over het juiste moment voor een pitstop. De Mercedes-coureur nam halverwege de race de leiding stevig in handen, onder meer na een gewaagde inhaalactie op Lewis Hamilton. Russell won uiteindelijk de race, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Charles Leclerc eindigde als derde.