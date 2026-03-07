Verstappen laat scan maken van handen na crash in kwalificatie Melbourne

Max Verstappen (28) heeft uit voorzorg een scan van zijn handen laten maken na de crash in de kwalificaties voor de GP van Melbourne. Verstappen belandde in de eerste ronde van de kwalificatie in Australië in de grindbak en knalde tegen een afzetting. Hij zette dus geen tijd neer en daardoor start hij zondag achteraan.

Na de scan bleek dat de viervoudig wereldkampioen niets heeft overgehouden aan zijn crash. "Ik voel me helemaal goed, dat is het belangrijkste", stelde Verstappen in een persbericht van zijn team Red Bull Racing.

Verstappen wil met zijn team bespreken wat er precies fout kan zijn gegaan. De coureur met nummer 3 op zijn Red Bull wil op zondag naar eigen zeggen proberen vanuit de laatste posities door te stoten naar een zesde of zevende plaats. "Al weet ik niet hoe makkelijk het zal zijn om in te halen", aldus Verstappen.

Nieuwe motor

De Formule 1 is dit seizoen overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. De manier van rijden zal anders worden en de wagens moeten op een andere manier worden gebruikt.

Verstappen heeft meerdere keren laten weten de regelwijzigingen niets te vinden. Hij herhaalde in Melbourne tegen de aanwezige media dat het volgens hem weinig met echt racen meer te maken heeft.