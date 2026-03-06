F1-seizoen start met spanning: Plooij ziet kansen voor Verstappen

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start in Australië en de verwachtingen zijn hoog. Door nieuwe regels, een aangepaste motor en technische veranderingen belooft het een spannend en onvoorspelbaar jaar te worden. Pitreporter Jack Plooij kijkt in de 538 Ochtendshow alvast vooruit en ziet genoeg kansen voor Max Verstappen.

De eerste vrije trainingen op het circuit van Melbourne verliepen nog niet vlekkeloos voor de Nederlander. Toch zegt dat volgens Plooij nog weinig over hoe het weekend gaat eindigen. Teams zijn vooral druk bezig met testen en het verzamelen van gegevens.

"Het gaat allemaal om zoveel mogelijk data verzamelen", vertelt Plooij in de 538 Ochtendshow. "Max maakt een goeie kans op een podiumplek hoor, de auto moet natuurlijk wel meewerken maar kansloos is hij niet."

Waarom zijn de nieuwe Formule 1-regels zo anders?

Dit seizoen verandert er veel aan de techniek van de auto's. De koningsklasse stapt over op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven en voor de andere helft op een verbrandingsmotor draait.

Dat heeft invloed op hoe coureurs rijden. Soms moeten zij bewust gas terugnemen om de accu weer op te laden. Tegelijk komen er nieuwe mogelijkheden om extra snelheid te krijgen.

Coureurs die binnen een seconde van hun voorganger rijden, krijgen tijdelijk meer vermogen. Dat extra vermogen mogen ze later in de ronde inzetten. Ook kunnen ze op rechte stukken een speciale modus gebruiken waardoor de auto minder luchtweerstand heeft en dus harder kan.

Volgens Plooij kan dat voor onverwachte races zorgen. "Het gaat een stuk onverwachter worden, het ligt nu ook nog allemaal heel dichtbij elkaar."

Gaan races in Bahrein en Saoedi-Arabië wel door?

Naast de technische veranderingen speelt er nog iets anders in de Formule 1. Er wordt volop gespeculeerd over de races in het Midden-Oosten die begin april gepland staan. Door spanningen in de regio, waarbij landen in de Golfregio worden bestookt met Iraanse raketten en drones, is het onzeker of die Grands Prix doorgaan.

"Zet maar een streep door de Grand Prix van Bahrein (12 april) en Saoedi-Arabië (19 april), dat kan zoals het nu daar gaat, niet doorgaan", zegt Plooij.

Een alternatief circuit zoeken is volgens hem lastig. "Vorige week dacht ik nog: er zijn genoeg andere circuits waar ze kunnen racen. Ze kunnen uitwijken naar Portugal en Italië, maar dat is eigenlijk bijna niet te doen. Eind maart zit je nog in Japan, om dan het hele circus te verplaatsen naar Europa is niet te doen. De laatste verwachting die onder sportverslaggevers gedeeld wordt, is dat er misschien gewoon een streep door die twee races wordt gezet."

