Problemen voor Verstappen in Melbourne: vrije training loopt stroef

Formule 1

Vandaag, 08:02

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen in Melbourne met hobbels begonnen. De viervoudig wereldkampioen reed in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië de zesde tijd op het circuit van Albert Park.

De snelste ronde kwam op naam van thuisrijder Oscar Piastri in zijn McLaren: 1.19,729. Verstappen noteerde een tijd van 1.20,366. Eerder op vrijdag kwam de Red Bull-coureur nog tot de derde tijd in de eerste training van het weekend.

Het volgende seizoen verandert er veel in de Formule 1, zoals het uiterlijk van de auto's. De heren van F1 Aan Tafel bespreken de nieuwe Red Bull van Verstappen. Ze zijn geen fan van de nieuwe look van Max' auto:

Kritiek op nieuwe livery Red Bull: 'Je kijkt naar niks'
0:52

Kritiek op nieuwe livery Red Bull: 'Je kijkt naar niks'

Pech en schade

De 28-jarige Limburger kreeg tijdens de tweede training te maken met technische problemen. Toen hij de baan op wilde rijden, kwam zijn auto niet eens het einde van de pitstraat uit. Monteurs moesten de wagen terugduwen naar de garage, waar Verstappen ongeveer een half uur binnen bleef.

Toen hij uiteindelijk weer de baan op kon, ging het opnieuw mis. De Nederlander schoot van de baan en beschadigde daarbij de bodem van zijn auto.

Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur: dit gaat er veranderen aan de bolides
Het nieuwe F1-seizoen staat voor de deur: dit gaat er veranderen aan de bolides

Wie waren sneller dan Verstappen?

Achter Piastri reed Kimi Antonelli in de Mercedes naar de tweede tijd, gevolgd door zijn teamgenoot George Russell. Ook de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren sneller dan Verstappen.

Verstappen bleef wel voor titelverdediger Lando Norris, die vorig jaar met slechts twee punten verschil wereldkampioen werd. Opvallend was ook het optreden van debutant Arvid Lindblad. De Racing Bulls-coureur eindigde als achtste, vlak voor Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar.

De eerste race van het nieuwe seizoen staat zondag op het programma. Door nieuwe regels met een deels elektrische motor is het krachtsverschil tussen de teams voorlopig nog lastig te voorspellen.

Door Redactie Hart van Nederland

