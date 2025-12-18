Dit startnummer draagt Max Verstappen komend F1-seizoen

Los van het kampioenschap van dit jaar, speelde er op de achtergrond nog een ander gesprek. Want met welk nummer gaat Max Verstappen het nieuwe Formule 1-seizoen in? De nummer 1 moet hij namelijk weer inleveren, omdat hij geen kampioen is geworden. Die titel ging dit jaar naar de Brit Lando Norris.

Uiteindelijk is het nummer 3 geworden, vertelt Verstappen in een eindejaarsinterview met Viaplay. Toen hij nog in de karts reed, gebruikte hij dit nummer al. Hij wilde het meenemen naar de koningsklasse van de autosport, maar daar was het al bezet door zijn toenmalige teamgenoot bij Red Bull, de Australiër Daniel Ricciardo. Daarom koos de Nederlander toen voor nummer 33, zodat zijn favoriete nummer toch terugkwam. 'Dubbel geluk' noemde hij dat altijd. Nu Ricciardo uit de sport is gestapt, is het oorspronkelijke nummer 3 weer beschikbaar.

Symboliek van de startnummers

Die keuzevrijheid in startnummers bestaat overigens pas sinds 2014. Los van marketing hechten veel coureurs veel waarde aan hun nummer. Voor sommigen brengt het geluk, voor anderen is het een eerbetoon. Een bijzondere regel is dat alleen de wereldkampioen het recht heeft om met nummer 1 te rijden. Toch kiezen veel rijders daar niet voor, juist vanwege de persoonlijke betekenis van hun vaste nummer.

Zo reed Lewis Hamilton al zijn zeven kampioensjaren met nummer 44, omdat hij dat nummer ook al gebruikte tijdens zijn kartcarrière. De kersverse wereldkampioen Lando Norris van McLaren treedt in dat opzicht wél in de voetsporen van Verstappen: hij kiest wél voor nummer 1. "Het kan mijn enige mogelijkheid zijn", zei hij na afloop van zijn titelwinst .