Max Verstappen wint slotrace, maar wereldtitel gaat naar Lando Norris

Max Verstappen heeft dan wel de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen, maar het heeft hem niet de wereldbeker opgeleverd. Lando Norris gaat er dit seizoen met de titelprijs vandoor.

Max Verstappen eindigde op de eerste plek. Achter hem eindigde Oscar Piastria, en zijn McLaren-collega Lando Norris pakte de derde plaats op het podium. Laatstgenoemde had dit seizoen al genoeg punten verzameld, waardoor hij niet hoefde te winnen.

De Nederlander beleefde een allesbehalve constant seizoen, waarin hij meer vocht tegen de kuren van zijn moeilijk bestuurbare RB21 dan dat hij sportief de strijd kon aangaan. Hij was in de eerste helft van het seizoen meestal niet opgewassen tegen de ijzersterke McLarens en mopperde vaak over gebrek aan balans en grip.

Na acht races was de achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren nog te overzien, want Verstappen scoorde zeges in Japan en Emilia-Romagna. Maar na een tiende plaats in Spanje, een uitvalbeurt in Red Bulls thuisrace in Oostenrijk en een negende plaats in Hongarije ging het hard. Na de Dutch Grand Prix was het gat op de toenmalige leider 104 punten.

Onverwachtse ommekeer

Op de hogesnelheidsbaan van Monza vond onverwachts de ommekeer plaats. Red Bull wist eindelijk de juiste afstelling te vinden en prompt begon de Nederlander weer te winnen. Hij bracht met vijf overwinningen, een tweede plaats en twee derde plaatsen de kloof terug naar 12 punten.

Zijn derde plaats in de Grote Prijs van Brazilië was indrukwekkend. Hij begon de race vanuit de pitstraat en moest ook nog een keer naar binnen met een lekke band. Hij domineerde de Grote Prijs van Las Vegas, maar profiteerde daar wel van de diskwalificatie van de beide McLaren-rijders. Hun auto kwam na afloop niet door de technische keuring.

Huilende Norris

Lando Norris liet zijn tranen de vrije loop bij de eerste woorden die hij sprak na het behalen van de wereldtitel in de Formule 1. "Ik had niet gedacht dat ik zou huilen, ik voel me net een loser", zei hij in het interview op de baan van Abu Dhabi. "Het is zo'n lange reis geweest, ik wil vooral mijn ouders bedanken en iedereen bij McLaren."

Norris eindigde in de slotrace in Abu Dhabi als derde en dat was precies genoeg om kampioen te worden. Hij hield 2 punten meer over dan racewinnaar Max Verstappen. "Ik weet nu een beetje wat Max voelt, maar ik feliciteer hem en mijn teamgenoot Oscar Piastri ook. Het was een genot om tegen allebei te racen en van allebei te leren."

Norris voelde zich ook trots. "Het is vaker gezegd, er kan van alles gebeuren in een race en het is me niet makkelijk gemaakt. Maar ik ben blijven pushen tot het einde."