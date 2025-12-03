Volg Hart van Nederland
Politie waarschuwt voor valse tickets voor de Formule 1 race van zondag

Vandaag, 13:35

Max Verstappen kan zondag wereldkampioen Formule 1 worden in Abu Dhabi. De Nederlandse run op tickets is massaal losgebarsten. De politie waarschuwt voor neptickets die onder andere via onbetrouwbare webwinkels worden aangeboden.

De tickets die nog te koop zijn, zijn extra duur geworden. In het begin kostte een tribunekaart 600 euro; nu zijn de tickets het dubbele waard. Daarnaast zijn ook de prijzen van de vliegtickets naar Abu Dhabi omhooggeschoten.

Oplichting

De politie Nederland waarschuwt in een bericht op X dat er neptickets worden aangeboden. "Koop alleen tickets via officiële kanalen, voorkom oplichting!" luidt de waarschuwing. De laatste GP van het seizoen wordt zondag gereden op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Hier kan Max Verstappen voor de vijfde keer in zijn loopbaan wereldkampioen worden. Maar dan moet hij wel 12 punten achterstand op Lando Norris goedmaken.

Door Joep Higler

