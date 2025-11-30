Volg Hart van Nederland
Verstappen start achter Piastri en Norris: kan hij in Qatar zijn WK-kansen redden?

Formule 1

Vandaag, 12:00

Zondagmiddag vindt de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen plaats in Qatar. De race begint om 17.00 uur en alle ogen zijn gericht op de strijd om het wereldkampioenschap. Eindigt Max Verstappen in Qatar niet boven Lando Norris, dan zijn de kansen voor de Nederlander om dit seizoen wereldkampioen te worden officieel voorbij.

Voorafgaand aan de race is de WK-stand bij de drie titelkandidaten:

  1. Lando Norris – 396 punten

  2. Oscar Piastri – 374 punten

  3. Max Verstappen – 371 punten

Voor Max Verstappen betekent dit dat hij sowieso voor Norris moet eindigen om bij de slotrace in Abu Dhabi nog kans te maken op zijn vijfde wereldtitel. Piastri, die vanaf poleposition start, zal op zijn beurt Norris voor moeten blijven om zijn eigen titelaspiraties levend te houden.

Max Verstappen won zijn laatste race in de F1 nog, beelden daarvan zie je hier:

Max-Mania weer helemaal terug naar overwinning Verstappen Las Vegas
0:59

Max-Mania weer helemaal terug naar overwinning Verstappen Las Vegas

Zware klus

Verstappen start vanaf de tweede rij, achter Norris en Piastri, wat het voor hem een zware klus zal maken om te winnen. Voor Verstappen is Qatar geen onbekend terrein, hij won hier in zowel 2023 als 2024.

Voor Lando Norris ligt de kans op zijn eerste wereldtitel binnen handbereik.

Door Redactie Hart van Nederland

