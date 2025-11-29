Formule 1-toekomst van Max Verstappen onzeker: stopt mogelijk in 2026

Max Verstappen heeft een duidelijk beeld van zijn toekomst in de Formule 1. Als de grote regelwijzigingen in 2026 hem niet bevallen, is het goed mogelijk dat hij zijn contract bij Red Bull, dat loopt tot eind 2028, niet uitdient. Dat melden onder meer DPA en ESPN op basis van een interview van persbureau AP. “Het hangt af van de nieuwe regels in 2026, en of die goed en leuk zijn. Als het niet leuk is, zie ik mezelf niet doorgaan”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

In 2026 gaat een nieuw motorreglement in, met grote aerodynamische aanpassingen en veranderingen aan de hybride motoren: 50 procent van de energie zal voortaan door de accu worden opgewekt.

Max Verstappen won zijn laatste race in de F1 nog, beelden daarvan zie je hier:

0:29 Max Verstappen wint Grote Prijs van Las Vegas en loopt in op Norris

Verstappen benadrukte dat het evenaren van het record van zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher hem niet echt interesseert. “Ik weet dat ik na dit jaar nog drie jaar heb, dus het is mogelijk, maar het is niet iets waar ik aan denk of dat ik moet doen voordat ik de sport verlaat. Ik zou de sport morgen kunnen verlaten”, zei hij. “En ik weet dat als dit hoofdstuk eenmaal afgesloten is, het ook echt afgesloten is. Als ik stop, stop ik definitief.”

Langeafstandsraces

Dit jaar kan Verstappen zijn vijfde wereldtitel winnen, maar dan moet alles meezitten, vooral dat kampioenschapsleider Lando Norris van McLaren veel punten verliest in de laatste races.

Bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort liet de 28-jarige Limburger al doorschemeren dat hij vanaf 2026 mogelijk minder op de Formule 1 wil focussen. Hij overweegt langeafstandsraces en won dit jaar al een GT3-race op de Nordschleife van de Nürburgring. Verstappen, dit jaar vader geworden, wil ook meer tijd doorbrengen met zijn gezin.