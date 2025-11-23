F1-chaos na diskwalificatie: pakt Verstappen dan toch de wereldtitel?

Norris en Piastri zijn gediskwalificeerd voor de Las Vegas Grand Prix. Hun auto's voldeden namelijk niet aan de technische voorschriften. De plaat onder de twee voertuigen hadden namelijk niet de minimale dikte van 9 millimeter. Door deze ontwikkeling loopt Verstappen flink in op Norris. Dat meldt Formula 1.

Door de diskwalificatie raakt Norris 18 punten kwijt en Piastri 12. Norris leidt het kampioenschap nu met 390 punten, nog maar 24 punten meer dan Verstappen (366). Daarnaast is Piastri door zijn diskwalificatie op gelijke hoogte gekomen met de Verstappen. Het wordt de komende weken dus nog spannend. Het seizoen telt nog de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi waarin maximaal 58 punten zijn te verdienen. Pakt Verstappen dan toch nog zijn vijfde wereldtitel?

Streng optreden

Eerder in het seizoen was gebleken dat de FIA streng optreedt tegen deze slijtageovertreding. Lewis Hamilton van Ferrari werd dit jaar om hetzelfde vergrijp gediskwalificeerd na de Grote Prijs van China. Te veel slijtage kan erop duiden dat de bodemplank te dicht op het asfalt heeft gelegen en dat kan aerodynamisch voordeel opleveren.

McLaren voerde als verweer aan dat de slijtage minimaal was en dat het circuit van Las Vegas erg hobbelig was. De FIA benadrukte dat er geen sprake was van opzettelijk omzeilen van de regels, maar kon niet anders dan de regels volgen en een straf opleggen. McLaren kan in beroep tegen de diskwalificatie.