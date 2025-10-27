Nog vier races te gaan: zo kan Max tóch nog wereldkampioen worden

De Grand Prix van Mexico, waarin Verstappen als derde eindigde en concurrenten Norris en Piastri eerste en vijfde werden, zit erop. Daarmee nandert het Formule 1-seizoen 2024-2025 zijn einde. De Nederlander kan nog voor verrassingen zorgen, aangezien het kampioenschap nog niet is vergeven. Dit is er nog mogelijk.

We zouden geen Nederlanders zijn als we niet een beetje patriottisch waren richting onze landgenoot Verstappen. Wordt het lastig? Ja, want hij heeft niet alles in eigen hand. Lang was Piastri de leider van het kampioenschap van de rijders, maar nu is dat verschoven naar zijn teamgenoot Norris. En dat brengt alles in een ander perspectief. Want: het verschil tussen beide McLaren coureurs is slechts één punt.

Lando Norris, McLaren - 357 Oscar Piastri, McLaren - 356 Max Verstappen, Red Bull - 321 George Russell, Mercedes - 258

Sprint races

Hoe zit het? Er zijn nog vier races te gaan, met als eerste volgende Brazilië, in São Paulo. Vorig jaar won Verstappen daar in de stromende regen, samen met beide Alpines. Hij schoof toen van plek 17 naar plek 1. De Nederlander is de hoogste trede van het podium daar ook niet vreemd, want hij won al eerder in 2023 én in 2020. De kans dat hij daar de volle 25 punten pakt met de race op zondag, is dus best aanwezig. Los van hoe zijn auto erbij staat.

En dan komen we gelijk op het volgende punt: de sprint races. E en sprintrace is een kortere race op zaterdag, waarbij minder punten te verdienen zijn, maar waar geen pitstops of strategie bij komen kijken. Gewoon vol gas racen. De eerste is dus over twee weken in São Paulo en de andere volgt in Qatar, de een na laatste race in het weekend van 28 november. Wie de sprint wint, krijgt acht punten mee. Van de in totaal zes sprintraces dit seizoen, won Max er al twee: twee weken geleden in Austin (VS) en eerder dit jaar in Spa (België).

Alles winnen

Mocht Verstappen álles winnen, dan verdient hij 16 punten uit de sprints en 100 punten uit de races: samen goed voor 116 punten. D e nieuwe concurrent voor het kampioenschap Lando Norris zal - helaas voor de Nederlanders - de komende races niet vrijwillig de muur in gaan of spontaan motorproblemen krijgen.

Stel dat Norris, in het voor hem gunstigste scenario waarin hij nergens wint maar telkens tweede wordt, overal 18 punten scoort, dan komt hij op 86 punten erbij. Verstappen zou dan eindigen op 437 punten, maar blijft alsnog zes punten achter op Norris, die dan 443 punten heeft.

Zelfs met álles winnen redt Verstappen het dus niet. Hij heeft een fout van de McLaren-coureur nodig, of hulp van een andere rijder die Norris punten afsnoept. In Austin werd Norris trouwens tweede, terwijl Piastri toen slechts vijfde werd.

Het is overigens wel nodig dat Verstappen alles wint, anders zit de wereldtitel er zeker weten niet in. Kortom: de strijd is nog niet gestreden, maar een sprankje geluk (en hoop) is er wel voor nodig. Het ligt dicht bij elkaar en één ding is zeker; een spannende slotfase van het seizoen zit er wel in.