Verstappen eindigt op het podium na mindere kwalificatie, Norris nieuwe kampioenschapsleider

Formule 1

Vandaag, 22:58

De Grand Prix van Mexico heeft voor een nieuwe leider in het kampioenschap gezorgd. Lando Norris begon als eerste en eindigde als eerste en gaat hiermee zijn teamgenoot Oscar Piastri voorbij. Max Verstappen werd, ondanks een mindere kwalificatie met een vijfde startplek, uiteindelijk toch nog derde.

In de eerste bocht is het gelijk al spannend. Verstappen is goed weg, maar de twee Ferrari's van Leclerc en Hamilton ook. De drie komen naast elkaar, met de McLaren van Norris daar nog voor. Met z'n drieën naast elkaar past zeer zeker niet, dus komt de Nederlander in het vuil terecht en schiet rechtdoor het gras in.

Nog in de race

Uiteindelijk behaalt Norris zijn zesde overwinning van het jaar en de eerste in Mexico voor hem. Doordat Carlos Sainz van Williams van de baan raakt ontstaat er een virtual safety car, waarbij er niet mag worden ingehaald. Pech voor Verstappen, die in de laatste rondes op de derde plaats rijdt achter Leclerc, maar hem niet mag inhalen hoewel hij slechts tiendes van seconden bij hem vandaan zit.

Verstappen zit nog volop in de race voor de wereldtitel. Het verschil tussen Norris en Piastri is nu nog maar 1 punt en het verschil tussen Piastri en Verstappen 35 punten.

Door Jamie van Velzen

