'Max Verstappen start vanuit pitstraat na aanpassing auto en motorwissel'

'Max Verstappen start vanuit pitstraat na aanpassing auto en motorwissel'

Vandaag, 13:29

Max Verstappen begint zondag bij de Grand Prix van Brazilië vanuit de pitstraat. Dat meldt De Telegraaf. Aanvankelijk zou Verstappen starten vanaf de zestiende plek, maar door aanpassingen aan zijn auto moet hij vanuit de pitstraat beginnen.

Het team Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om een motorwissel door te voeren en de set-up van de auto aan te passen, aldus de krant. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda start wel vanaf de baan. Hij kwam niet verder dan de negentiende plaats in de kwalificatie.

Verstappen staat na zijn vierde plaats in de sprintrace van zaterdag 39 punten achter de Britse McLaren-coureur Lando Norris. De Britse leider in het kampioenschap won de sprintrace. Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan de zestiende plaats.

'Wereldtitel kan ik vergeten'

De coureur ziet geen kans meer op een vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1. Op een vraag over zijn kansen op de titel na de mislukte kwalificatie van de Grote Prijs van São Paulo zei de 28-jarige zaterdag "dat hij dat kon vergeten". Daarna bevestigde hij dat nog eens.

Verstappen klaagde na de kwalificatie over een onbestuurbare auto. "Het is niet goed. Het lijkt erop dat we niet weten wat er aan de hand is en dat we ook niet weten hoe we het moeten oplossen op dit moment."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

