Verstappen vijfde in kwalificatie Mexico, klaagt over grip

Lando Norris heeft poleposition veroverd in de Grote Prijs van Mexico. De coureur van McLaren was verreweg de snelste op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad. Max Verstappen kon niet tippen aan de tijd van Norris. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest genoegen nemen met de vijfde tijd.

Ferrari was ook snel op Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc zette de tweede tijd neer en Lewis Hamilton de derde. George Russell was in zijn Mercedes ook nog sneller dan Verstappen en reed de vierde tijd.

Oscar Piastri, de leider in het kampioenschap, zette de achtste tijd neer, maar hij mag zondag in de race vanaf de zevende plaats starten omdat Carlos Sainz, die de zevende tijd reed, een gridstraf heeft uitstaan.

Leclerc zette in de derde en laatste kwalificatiesessie de beste tijd neer in de eerste run, maar die tijd bleek niet goed genoeg voor de pole. Norris, die de hele kwalificatie al tienden sneller was dan de rest, perste er in de tweede run een tijd uit die veel beter was dan die van Leclerc. Het verschil was 0,262 seconde.

Grip

Verstappen, die het hele weekend in Mexico klaagt over een gebrek aan grip, gaf zelfs 0,484 seconde toe op Norris. De coureur van Red Bull start zondag vanaf de derde startrij.

De Nederlander heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en weer leven geblazen in de titelstrijd. Piastri leidt met 346 punten, 14 meer dan teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen.

Verstappen zal niet tevreden zijn met zijn startpositie. De Limburger zei in aanloop naar de race in Mexico dat hij "perfecte weekenden" nodig heeft om serieus mee te strijden om de titel. Tot nog toe verloopt het in Mexico verre van perfect.