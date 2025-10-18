Verstappen wint sprintrace Austin en loopt in op concurrentie

Max Verstappen heeft in de Formule 1 met overmacht de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten gewonnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull boekte al zijn dertiende zege in de korte wedstrijd over 100 kilometer. De Brit George Russell eindigde in zijn Mercedes als tweede, Carlos Sainz werd derde in zijn Williams.

Verstappen was op het Circuit of the Americas in Austin na de eerste bocht al de twee titelkandidaten van McLaren kwijt. Oscar Piastri en Lando Norris waren allebei slachtoffer van een crash, die werd veroorzaakt door Nico Hülkenberg. De Nederlander deed daardoor goede zaken voor de titelstrijd. Hij liep 8 punten in op de rivalen van McLaren.

De sprintrace werd afgevlagd achter de safetycar. Nadat Lance Stroll zijn Aston Martin in de zestiende van de negentien ronden in de Haas van Esteban Ocon boorde, was er zoveel schade dat racen niet meer mogelijk was.