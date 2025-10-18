Max Verstappen verslaat Norris nipt in spannende sprintkwalificatie

Max Verstappen heeft opnieuw laten zien dat hij op Amerikaanse bodem uitstekend uit de voeten kan. De Red Bull-coureur pakte vrijdagavond (Nederlandse tijd) de winst in de sprintkwalificatie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Daarmee start hij zaterdag vanaf poleposition in de sprintrace.

De Limburger was nipt sneller dan Lando Norris van McLaren: het verschil bedroeg slechts 0,071 seconde. Kampioenschapsleider Oscar Piastri, eveneens van McLaren, eindigde op de derde plek met 0,380 seconde achterstand.

Opvallend was de vierde plaats van Nico Hülkenberg. De Duitser, rijdend voor Sauber, wist zich verrassend tussen de topteams te mengen in de korte kwalificatiesessie.

Kleine punten, grote belangen

De sprintrace in Austin wordt zaterdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd verreden. Er zijn minder punten te verdienen dan in de hoofdrace op zondag (21.00 uur), maar elk punt telt. Piastri leidt het klassement met 22 punten voorsprong op teamgenoot Norris. Verstappen volgt op 63 punten achterstand en kan met een goed weekend terrein goedmaken.

Na afloop toonde Verstappen zich zichtbaar tevreden. "Dit was een leuke kwalificatie. Het was close in alle sectoren, het ging erom alles voor elkaar te hebben in die ene ronde en dat is best lastig", zei hij met een brede glimlach. "Ik verwacht een spannende sprintrace, maar dat willen de toeschouwers graag zien. Ik hoop uiteraard de juiste snelheid te hebben."

Herhaling van vorig jaar?

Verstappen kende vorig seizoen een vergelijkbaar succes in Austin: toen won hij niet alleen de sprintkwalificatie, maar ook de sprintrace. De Nederlander zal erop gebrand zijn dat kunstje dit weekend te herhalen.