Verstappen heer en meester bij GP Azerbeidzjan, WK-concurrent Piastri valt uit

Formule 1

Vandaag, 14:35

Max Verstappen heeft zondagmiddag de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. De viervoudig wereldkampioen startte zondag vanaf poleposition op het stratencircuit van Bakoe en was in zijn Red Bull ongenaakbaar. De Brit George Russell werd in zijn Mercedes tweede, voor de Spanjaard Carlos Sainz van Williams.

Verstappen liep in Bakoe 25 punten in op de Australische klassementsleider Oscar Piastri en verkleinde ook zijn achterstand op de Brit Lando Norris. Het was niet het weekend van McLaren. Piastri startte vanaf plek tien en reed zijn McLaren al in de eerste ronde de muur in. Norris begon als achtste en finishte als zevende.

Tweede zege op rij

Het was de tweede zege van Verstappen op rij, nadat hij twee weken geleden in het Italiaanse Monza ook al de snelste was. Verstappen kwam door zijn vierde overwinning van het seizoen op 265 punten. Hij staat daarmee op een derde plaats achter de McLarens van Piastri en Norris. Er zijn nog zeven races te gaan.

ANP

