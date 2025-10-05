Terug

Max Verstappen eindigt op tweede plek in Singapore, Russell wint

Formule 1

Vandaag, 16:20

Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grote Prijs van Singapore en daarmee weer iets dichter bij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gekomen in de WK-stand. George Russell (Mercedes) boekte in de avondrace op het stratencircuit van Marina Bay overtuigend zijn tweede zege van het seizoen. Norris werd na een spannende strijd met Verstappen derde, Piastri vierde.

De 28-jarige Verstappen liep zes punten in op klassementsleider Piastri en drie op nummer twee Norris. In de laatste zes races moet de Nederlander van Red Bull respectievelijk 63 en 41 punten goedmaken voor zijn vijfde achtereenvolgende wereldtitel.

Russell boekte onbedreigd zijn tweede zege van het seizoen, na de winst in Canada in juni. McLaren bleef voor de derde race op rij zonder overwinning, maar verzekerde zich in Singapore al wel van de wereldtitel bij de constructeurs.

Lang leek het kampioenschap dit seizoen onmogelijk voor Verstappen, die in veel races niet mee kon met de oppermachtige McLarens. Maar met zijn zeges in Azerbeidzjan en Monza heeft de viervoudig wereldkampioen afgelopen weken de strijd om de titel weer spannend gemaakt.

Hart van Nederland/ANP

