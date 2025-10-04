Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verstappen tweede achter Russell in kwalificatie GP Singapore

Verstappen tweede achter Russell in kwalificatie GP Singapore

Formule 1

Vandaag, 17:16

Link gekopieerd

Zondag vertrekt Max Verstappen vanaf de tweede plek bij de Grote Prijs van Singapore. De regerend wereldkampioen bleef in de kwalificatie in zijn Red Bull op het stratencircuit van Marina Bay steken achter de Brit George Russell van Mercedes.

Verstappen start in de grand prix wel voor de concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. Piastri zette de derde tijd neer en Norris bleef steken op de vijfde tijd, ook nog achter de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

De Grote Prijs van Singapore start zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.