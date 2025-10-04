Verstappen tweede achter Russell in kwalificatie GP Singapore

Zondag vertrekt Max Verstappen vanaf de tweede plek bij de Grote Prijs van Singapore. De regerend wereldkampioen bleef in de kwalificatie in zijn Red Bull op het stratencircuit van Marina Bay steken achter de Brit George Russell van Mercedes.

Verstappen start in de grand prix wel voor de concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. Piastri zette de derde tijd neer en Norris bleef steken op de vijfde tijd, ook nog achter de Italiaanse Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

De Grote Prijs van Singapore start zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).

