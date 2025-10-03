Terwijl wij storm en regen krijgen moet Max Verstappen een koelvest dragen vanwege de hitte

Het is dit weekend uitermate geschikt weer om lekker binnen te blijven. Liefhebbers van de Formule 1 zitten dan ook weer aan de buis gekluisterd. De kansen op het kampioenschap voor onze Max Verstappen lijken namelijk, ondanks de moeizame start van dit seizoen, nog steeds niet verkeken. Maar de F1-rijders krijgen het allemaal heel erg zwaar volgens onze meteoroloog Dennis Wilt. Terwijl het weekend in Nederland onstuimig en nat verloopt is het namelijk bloedheet in Singapore waar de 18e race van dit seizoen wordt verreden.

Het stratencircuit Marina Bay van de Grand Prix van Singapore, waar dit weekend geracet wordt, is misschien wel het moeilijkste circuit in de Formule 1 is. Het is een bijzondere race want er wordt in het donker gereden. Er wordt bewust niet gereden terwijl de zon nog hoog aan de hemel staat vanwege de extreme hitte. De coureurs moeten het 61 rondes volhouden op het ruim 5 kilometer lange met kunstlicht verlichte circuit met op het eind ruim 300 kilometer op de teller. Races duren gemiddeld anderhalf uur, maar doordat dit een stratencircuit is met vele langzame bochten, duurt de race in Singapore al gauw bijna twee uur. De meeste slopende, langstdurende en heetste race van het seizoen dus.

Cockpit als een sauna

De hitte speelt wel bij meer F1-races een rol, maar in Singapore wordt het écht extreem ondanks dat de zon tijdens de race dus al onder is. De temperatuur schommelt in de avond nog altijd rond de tropische 30 graden terwijl de luchtvochtigheid dan ook nog eens bizar hoog is met 80 % of meer volgens weerman Wilt. Heet en broeierige omstandigheden terwijl het in de cockpit van een F1-bolide sowieso al warm is. In Singapore kan de temperatuur in de cockpit zelfs oplopen tot 60 graden, net zo warm als in een infraroodsauna.

Hittewaarschuwing en koelvesten

Voor de Formule 1-race in Singapore van komend weekend is dan ook voor het eerst een officiële hittewaarschuwing afgegeven. Door de verwachte temperatuur van minstens 31 graden en daarbij een zeer hoge luchtvochtigheid moeten coureurs van de autosportbond FIA kiezen tussen het dragen van een koelvest of het meenemen van een halve kilo extra ballast als compensatie.

Het systeem voor koelvesten werd opgetuigd na de Grote Prijs van Qatar in 2023, toen meerdere coureurs medische hulp nodig hadden door de hitte. Mercedes-coureur George Russell reed de Grote Prijs van Bahrein eerder dit jaar al met een koelvest. "Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, maar ik wilde het een kans geven en het beviel goed", zei de Brit.

Andere coureurs klaagden over de in hun ogen oncomfortabele koelvesten in een toch al krappe cockpit. Zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd gaan we zien hoe onze Max het ervan afbrengt mét of zonder koelvest, maar hopelijk wel met een goed werkend drinksysteem.