Van droog en zonnig naar nat en winderig: weer slaat om

Het weer gaat de komende dagen flink veranderen. Waar het nu nog rustig en droog is, krijgen we vanaf vrijdag te maken met regen en steeds meer wind. In het weekend wordt het onstuimig door een stormdepressie en ook daarna blijft het wisselvallig.

Donderdag begint met volop zon, maar in het westen komen ook wolkenvelden voor. In de middag breekt in het westen ook wat vaker de zon door, maar de meeste zon zal voor het oosten van het land zijn. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 16 tot 19 graden. Er staat een matige, zuidelijke wind maar aan zee en op de Wadden soms vrij krachtig.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

In de avond en nacht neemt de bewolking steeds verder toe, maar het blijft nog overal droog. Het kwik daalt daarbij naar 7 graden in het oosten en rond de 10 à 11 graden in het westen.

Vrijdag is er in de ochtend nog een beetje zon, maar voor de rest is er veel bewolking en in de loop van de middag gaat het ook regenen vanuit het westen. De temperatuur ligt rond een graad of 14 à 15, bij een aantrekkende wind uit het zuiden. Langs de kust is de wind krachtig en misschien zelfs hard.

Stormdepressie Amy

Zaterdag staat veel wind op het programma door stormdepressie Amy. Aan de kust kan het stormachtig worden met zware windstoten. In de ochtend valt nog flink wat regen, in de middag breekt de zon door maar vallen ook buien. Zondag neemt de wind iets af, met afwisselend zon en buien bij circa 15 graden.

Volgende week blijft het wisselvallig, met veel bewolking en af en toe regen. De temperatuur loopt op naar 17 tot 18 graden.